По его словам, украинское общество все 8 лет хотело говорить с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский лично готов встретиться и поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом заявил глава государства в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что каждый день деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - заявил Зеленский.

По его словам, украинское общество все 8 лет хотело говорить с РФ.

"Сейчас общество настроено не позитивно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не исключил, что встреча может не состояться.

При этом глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между Зеленским и Путиным.

Позже главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что переговоры президентов Украины и России могут состояться после столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу.

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