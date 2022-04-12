По словам главы украинской делегации, позиции остаются неизменными.

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы отказалась от Стамбульского коммюнике и изменила свою позицию.

Об этом Арахамия заявил в Telegram.

"Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме. Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ", - заявил Арахамия.

По его словам, единственное отличие заключается в том, что украинская сторона не принимает во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике.

"Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - добавил Арахамия.

Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговорный процесс зашел в тупик после того, как Украина якобы "отошла от договоренностей в Стамбуле". Перед этим подобные заявления сделал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

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