Мевлют Чавушоглу отметил, что окончательное решение за президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. Документ разрабатывают для урегулирования ситуации в Украине

Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

"В этом процессе существует проект совместной декларации. Упор сделан на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

При этом он указал, что параллельно с разработкой документа работает закулисная дипломатия. В то же время дипломат указала, что окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Украинско-российские переговоры в Турции

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Впрочем, даже несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после "провокаций" в Буче. Позже глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы отказалась от Стамбульского коммюнике и изменила свою позицию.

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