Жозеп Боррель считает лучшим кандидатом на эту роль ООН.

Европейский союз не может быть посредником между Российской Федерацией и Украиной. Стороны должны определить исход переговоров.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Китай для этой роли также не подходит, потому что склоняется в сторону РФ. В то же время европейский политик указал на заслуги Анкары в посреднической работе между Киевом и Москвой.

"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", - подчеркнул Боррель.

Украинско-российские переговоры в Турции

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Впрочем, даже несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после "провокаций" в Буче. Позже глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы отказалась от Стамбульского коммюнике и изменила свою позицию.

24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. В то же время дипломат указал, что окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова полностью выйти из мирных переговоров, если Россия убьет мирных украинцев и военных, которых можно освободить.

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