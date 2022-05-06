Президент назвал красную линию, перейдя которую Россия перечеркивает мирные переговоры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова полностью выйти из мирных переговоров, если Россия убьет мирных украинцев и военных, которых можно освободить.

Об этом президент заявил в интервью Королевскому Институту международных отношений.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность этого пункта не только для него лично, но и для всей страны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендум в Херсоне, а также в случае убийства защитников Мариуполя.

Организация псевдореферендума в Херсоне на паузе, однако ситуация в Мариуполе напряженная. Несмотря на приказ Путина прекратить штурм "Азовстали", оккупанты продолжают наступление.

Как писал УНИАН, 6 мая российские оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня в Мариуполе для эвакуации мирного населения с завода "Азовсталь". Подбито авто для транспортировки гражданских.

В "Азове" сообщали, что это авто двигалось к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.

4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону. По его словам, противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками.

Генштаб утром 6 мая сообщал, что в отдельных районах "Азовстали", при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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