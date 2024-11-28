По словам генсека НАТО, Украина пока не имеет сильных позиций для переговоров с Путиным.

Североатлантический альянс (НАТО) и избранный президент США Дональд Трамп смогут убедить правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом в интервью Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, сейчас Киев не имеет сильных позиций для переговоров с Путиным. При этом любое заключенное соглашение должно "помешать россиянам получить то, чего они хотят".

"Очень важно, чтобы у нас было хорошее соглашение, потому что весь мир будет наблюдать за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет невыгодно россиянам - а значит Китаю, Северной Корее и Ирану", - сказал Рютте.

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Генсек НАТО выразил уверенность, что он и администрация Трампа убедят Путина вести переговоры.

"Мы сможем посадить Путина за стол переговоров, потому что он почувствует, что, в конце концов, в его интересах не продолжать войну. ... Но понятно, что мы должны убедиться, что заключенное соглашение является хорошим соглашением, и что мы не уступаем Ирану, Китаю, Северной Корее и России. Для будущего каждого из нас очень важно убедиться, что этого не произойдет", - добавил Рютте.

Переговоры с РФ - последние новости

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ откладываются по вине "сильных стран". По его словам, начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла, поскольку "сильные страны" еще не сформировали четкую позицию относительно будущего соглашения.

Также УНИАН сообщал, что Дональд Трамп якобы планирует добиваться выгодного мира для Украины, за который Киев заплатит своими ресурсами. Такой план озвучил приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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