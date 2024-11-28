Союзники Америки выражают уверенность в том, что Трамп "не продаст Украину".

Избранный президентом США Дональд Трамп для заключения "любой сделки" относительно войны в Украине может прекратить помощь Киеву и настоять на том, чтобы он принял требования России. Согласно другому мнению, Трамп посчитает поражение Украины плохим как для Америки, так и для своего собственного имиджа, а потому он его не допустит, пишет журнал The Economist.

"Если Америка бросит Украину на произвол судьбы, Путин сможет более или менее диктовать условия… С отступлением украинских войск, бурлящей российской оборонной промышленностью и северокорейскими войсками Путин считает, что у него есть преимущество. Хотя экономическое и социальное давление внутри страны растет, он не торопится заканчивать войну", - говорится в публикации.

При этом со ссылкой на инсайдеров утверждается, что Трамп опасается провала в Украине, так как он может подорвать его популярность, так же как вывод войск из Афганистана в 2021 году навредил президенту Джо Байдену.

Видео дня

"Трампа не будут выставлять в роли простака… Он уйдет от плохой сделки", - заявил аналитик Мэтью Крениг из Atlantic Council.

А аналитик Эрик Чиарамелла из Фонда Карнеги предположил, что, если Украина "рухнет", Трамп может просто обвинить в этом Байдена.

Как пишет The Economist, отставной генерал Кит Келлог, которого Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и РФ, а также ветеран ЦРУ Фред Флейц предлагают "продолжать вооружать Украину… чтобы гарантировать, что Россия не будет предпринимать дальнейших шагов и не нападет снова после прекращения огня".

"Украину не попросят уступить территорию, а Америка и ее союзники снимут санкции и нормализуют отношения только в том случае, если Россия подпишет урегулирование, "приемлемое для Украины". Если бы Трамп принял эти предложения, украинцы были бы в восторге, - добавили в журнале. - Союзники Америки больше из надежды, чем убеждения, выражают уверенность в том, что Трамп не продаст Украину".

Напомним, ранее в Bloomberg оценили, сможет ли Европа "вытянуть" Украину без США. Отмечалось, что, если США после инаугурации Дональда Трампа сократят поддержку Украины в развязанной Россией войне, активизироваться придется Европе, чтобы заполнить этот "пробел". Сделать это будет нелегко, но не невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: