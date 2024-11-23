Президент хочет, чтобы Украина и партнеры выступали с общей позицией на переговорах.

Начинать мирные переговоры с Россией сейчас нет смысла, поскольку "сильные страны" еще не сформировали четкую позицию относительно будущего соглашения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine.

По его словам, нужна консолидированная позиция, которая заставит российского диктатора Владимира Путина закончить войну, а не выдвигать новые условия за столом переговоров.

"Договариваться с ним сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, которые будут на стороне справедливого мира, это просто затягивание времени. Странам надо действовать совместно", - сказал Зеленский.

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Украинский президент выразил убеждение, что Кремль лишь декларирует готовность к переговорам, тогда как на самом деле он привлекает в войну солдат КНДР и бьет по Украине ракетами нового класса. По мнению Зеленского, своими действиями Путин "открывает путь к третьей мировой войне".

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Как писал УНИАН, Дональд Трамп якобы планирует добиваться выгодного мира для Украины, за который Киев заплатит своими ресурсами. Такой план озвучил приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Среди ценных ресурсов, которыми Украина может рассчитаться за помощь США, называют уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.

Вместе с тем сенатор признает, что мирное соглашение может предусматривать раздел украинской территории, из-за чего Россия может оказаться в "частичном выигрыше".

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