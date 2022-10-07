США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.

В Пентагоне не видят признаков к подготовке Россией применить ядерное оружие по Украине.

Об этом на брифинге заявил генерал Пэт Райдер, объясняя заявление Байдена об "армагеддоне", цитирует CNN.

"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время. Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе (министр обороны Ллойд) Остин подчеркнули тот факт, что это бряцание ядерным оружием является безрассудным и безответственным", - отметил он.

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В настоящее время у США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания", добавил Райдер.

Он добавил, что США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.

Накануне Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном". "У нас есть угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться так же", - сказал президент США.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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