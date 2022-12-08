Российские генералы заплатят за политические ошибки Кремля, полагает эксперт.

Президент РФ Владимира Путин панически боится военного переворота, и поэтому появился такой "доброволец" - российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который усилит критику генералов страны.

Не случайно Гиркин в одном из своих интервью заявил, что он критикует не вооруженные силы России, а генералитет, рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "FreeДом".

"Российский диктатор панически боится военного переворота, задание российских специальных служб - не допустить появления второго Рохлина, так называемого маршала победы, который мог бы объединить вокруг себя возможную военную оппозицию", - сказал он.

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По словам эксперта, именно с этим связано появление критических материалов в отношении всех российских генералов.

"Соответственно появляется еще такой себе доброволец Гиркин, который усилит критику российского генералитета, чтобы окончательно исключить саму возможность возможного военного переворота. Потому что на фоне военных поражений представители генералитета… понимают, что они фактически заложники вот тех игр, которые происходят непосредственно в кабинетах Кремля", - заявил Снегирев.

Эксперт добавил, что генералы будут так называемыми "козлами отпущения".

"За политические ошибки Кремля заплатит российский генералитет…", - подчеркнул он.

Интересные новости о Гиркине - что стоит знать

Игорь Гиркин не раз критиковал военное руководство РФ за провалы во время войны в Украине и утверждал, что тоже хочет воевать. СМИ писали, что он пытался из оккупированного Крыма попасть в зону боевых действий по поддельным документам, но был задержан.

15 октября СМИ обратили внимание на то, что террорист несколько дней ничего не писал в своем Telegram-канале. Российские пропагандисты заявили, что он якобы пошел воевать в один из добробатов начальником штаба или заместителем комбата.

16 октября Главное управление разведки Минобороны Украины установило вознаграждание за взятого в плен Гиркина - 100 тысяч долларов.

Позже сам террорист заявил, что его очередная попытка принять участие в войне провалилась.

Справка УНИАН. Лев Рохлин - генерал-лейтенант, депутат Госдумы России II созыва, был председателем комитета по обороне, основатель и первый председатель Движения в поддержку армии. Был активным участником заговора военных против президента Бориса Ельцина.

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