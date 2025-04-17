Ранее президент США Дональд Трамп обещал работать с запросом Украины по закупке не менее 10 систем Patriot.

Украина повсюду ищет зенитные ракетные системы Patriot и ведет отдельные разговоры со странами, которые их имеют. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

"Мы понимаем, что это большой дефицит и большая проблема", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что считает усиление украинской противовоздушной обороны Patriot частью гарантий безопасности для Украины.

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"Например, США реально могли бы с точки зрения, что они владельцы лицензий, владельцы этого бренда и соответствующих предприятий - могли бы гарантировать Украине системы Patriot, а Украина готова их покупать", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина готова купить как минимум 10 систем Patriot. Зеленский сообщил:

"Я сказал об этом минимуме я сказал президенту Трампу во время нашего разговора по телефону, а он мне сказал, что Америка будет работать над этим. Я не знаю. Пока что, кроме этого, у меня другой информации нет".

Также президент Украины добавил, что есть понимание, сколько этих систем есть в странах на Ближнем Востоке.

"Мы отдельно ведем различные разговоры, и также понимаем, сколько систем есть в Европе, в Соединенных Штатах, в некоторых Азиатских странах. Мы ищем везде соответствующие системы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что во время объявления полного прекращения огня, было бы очень неплохо иметь соответствующие системы.

"Мы готовы покупать. Я провожу отдельные диалоги с европейцами, потому что, это большие деньги. Если Америка будет готова нам их продать, я не случайно сказал президенту Соединенных Штатов - мы готовы будем купить. Поэтому, у меня есть диалог с некоторыми странами - они Украине помогут с финансированием", - подчеркнул Зеленский.

Дополнительные Patriot для Украины - мнение военного

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что если у Украины будет даже много денег, то США могут не продать зенитно-ракетные комплексы Patriot, потому что их и ракет к ним "свободных" нет.

"Мне кажется, что у США количество ракет к ЗРК ограничено и сейчас они готовятся к очень жесткому противостоянию с Ираном, который может наносить большие ракетные удары. И то, что у них есть, и то, что в производстве, которое разгоняется не очень быстро, им это все нужно и они нам не смогут ничего продать", - отметил он.

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