Сазонов отметил, что на сегодня у американцев нет "свободных" ракет для этих ЗРК.

Если у Украины будет даже много денег, то США могут не продать зенитно-ракетные комплексы Patriot, потому что их и ракет к ним "свободных" нет. Об этом сказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей".

"Мне кажется, что у США количество ракет к ЗРК ограничено и сейчас они готовятся к очень жесткому противостоянию с Ираном, который может наносить большие ракетные удары. И то, что у них есть, и то, что в производстве, которое разгоняется не очень быстро, им это все нужно и они нам не смогут ничего продать", - отметил он.

По его словам, Украине нужны альтернативные системы ПВО, в частности, IRIS-T и другие. При этом подчеркнул, что наше государство уже пришло к тому, что должно производить свои ЗРК или по лицензии, или что-то из собственных разработок.

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"Когда хочешь иметь достаточно оружия, то производи сам", - добавил Сазонов.

При этом отметил, что и США, и Европа по некоторым позициям оружие производят очень медленно. Сазонов сказал:

"Они не рассчитывали на такую долгую большую войну".

При этом добавил, что США не столько не имеют желания нам продавать оружие, а просто у них "свободных" ракет сейчас нет.

Проблемы с Patriot в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не получила системы Patriot, о поставке которых было договорено на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.

Президент отметил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат. Он добавил, что в этой ситуации вопрос не в деньгах, ведь некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине финансово для получения систем Patriot.

Зеленский отметил, что Украина сообщала США, что готова купить соответствующий пакет помощи. В частности, Зеленский сам говорил это президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, также этот вопрос обсуждался и с европейскими партнерами, которые готовы вместе с Украиной финансировать соответствующие пакеты.

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