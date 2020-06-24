Делегация Кыргызстана привезла на парад в Москву коронавирус

Положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне. Сопровождающие его чиновники сдали положительный тест на коронавирус по прилету в аэропорт.

"Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат", - заявили в его пресс-службе, сообщает Интерфакс.

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Как уточняется, положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.

Главный военный парад на 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне, прошел в среду на Красной площади в Москве.

12 иностранных государств направили своих военных в российскую столицу для участия в параде. Это, в частности, военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщал ранее УНИАН, несмотря на пандемию и возрастающее количество заражений в стране, сегодня Путин провел парад Победы.

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