Он назвал это виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет уничтожить.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Папы Римского Франциска, который предложил "поднять белый флаг и вести переговоры", говоря о ситуации в Украине.

В вечернем видеообращении он сказал, что в Украине когда-то было много белых стен домов и церквей, однако теперь они обожжены и разбиты российскими снарядами. "И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. Каждый, кто защищает жизни и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения", - сказал президент.

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения на защиту Украины стали и христиане, и мусульмане, и иудеи.

"И я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", - подчеркнул глава государства.

Скандальное заявление Папы Римского: что известно

В одном из недавних интервью понтифик заявил, что сильнее в этой войне окажется тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

После возмущения Украины в Ватикане сказали, что Франциск лишь повторил слова о "белом флаге" за интервьюером. Сам он выступает за переговоры между Украиной и Россией, которые не считает капитуляцией.

В Польше уже посоветовали Папе Римскому вместо этого призвать российского диктатора Путина "набраться мужества вывести войска из Украины".

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