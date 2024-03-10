Сикорский сказал Папе Римскому, что тот обратился с подобным предложением не по адресу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил Папе Римскому Франциску на предложение Украине "набраться мужества, чтобы поднять белый флаг".

Сикорский посоветовал Франциску лучше обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы тот "набрался мужества вывести войска из Украины".

"Как насчет того, чтобы для равновесия поощрить Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир сразу же настал бы без переговоров", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, на это же заявление Папы Римского уже отреагировал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что "зло должно капитулировать".

Заявлене Папы Римского о "белом флаге"

9 марта Франциск высказал мнение, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться с РФ о прекращении войны. Позже начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни уточнил, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины.

Франциск уже давно славится своими спорными заявлениями на счет войны в Украине. То он не верил в жестокость российских оккупантов и в то что они могут творить в Украине такие юесчинства. То призывал весь мир молиться за многострадальную Украину.

Также он призывал закончить войну путем мирных переговоров враждующих сторон.

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