Немецкие врачи обнаружили в организме Навального яд группы "Новичок".

Угроза смерти оппозиционера Алексея Навального после отравления была реальной, и в Кремле испугались ответственности. Это стало причиной того, что политика отпустили на лечение в Германию.

Такое мнение высказал российский политик Лев Шлосберг в эфире телеканала «Украина 24».

«Угроза смерти Навального была реальной. И власть России, предполагаю, что лично Путин, испугались ответственности за эту смерть и выпустили Навального из страны в надежде, что яд уже выведен из организма. Но следы остались. Немецкие врачи с использованием специалистов из бундесвера установили, что это яд группы «Новичок» - это химическое оружие, оружие особой опасности, которое запрещено для использования во всем мире», - отметил политик.

По его словам, в мире запрещены даже исследования в этой сфере, так как химическое и бактериологическое оружие объявлено вне закона.

«Сейчас мы получаем много дополнительной информации. И мы должны понимать, что выступление Ангелы Меркель, которая является доктором химических наук - она понимает, о чем идет речь. И ее выступление является безоговорочным доказательством, что это химическое оружие применено против Навального, что никто кроме власти (России - ред.) не имеет доступа к этим веществам», - заявил Шлосберг.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite, где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября Песков заявил, что нет «никакого повода» обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

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Автор: Андрей Василюк