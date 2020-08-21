Стало известно, когда может состояться вылет Навального на лечение в Германию

Ранее пресс-секретарь политика рассказала, что российские медики позволили перевезти его за границу.

Вылет оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию состоится не ранее, чем через 7 часов.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая ранее рассказала, что российские медики позволили его перевезти.

"Вылет Алексея состоится не раньше, чем через 7 часов", - написала она.

Отравление Навального: последняя информация

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии".

Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания. Также лидеры Германии и Франции предложили помощь в лечении оппозиционера.

В Кремле заявили, что относят вопросы отправления оппозиционного политика Навального на лечение за границу к исключительной компетенции врача, который сейчас за него отвечает.

Вечером 21 августа стало известно, что российские медики позволили перевезти Навального на лечение в Германию.

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Автор: Антонина Доломанжи