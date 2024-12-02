Передача Тегерану новейших российских самолетов может кардинально изменить баланс сил в ближневосточном регионе.

18 ноября во время церемонии, которая прошла на территории авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, Ирану были официально переданы первые два самолета Су-35 (Су-35СЭ). Об этом сообщает немецкое издание Flug Revue, посвященное аэрокосмической тематике.

После передачи истребители были в разобранном виде доставлены с помощью транспортного самолета Ан-124 в аэропорт Мехрабад в Тегеране, откуда они должны быть доставлены на авиабазу Военно-воздушных сил Исламской Республики в Хамадане.

По информации Flug Revue, сначала предполагалось заказать 25 истребителей для замены части F-14 на авиабазе ВВС Ирана в Исфагане, но затем заказ на Су-35 был увеличен до 50 машин. Теперь предполагается, что они заменят очень старые F-4 на базе в Хамадане.

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Стоит отметить, что слухи о передаче Ирану первых Су-35 ходили довольно давно, однако никаких доказательств этого не было представлено. Также сообщалось, что кроме Су-35 Москва передаст Тегерану ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130.

Истребитель Су-35 - справка

Су-35 является российским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который совершил свой первый полет 19 февраля 2008 года. Его создали на базе советского Су-27.

По мнению ряда экспертов, Су-35 является наиболее мощным российским истребителем, не считая разве что Су-57, который построили в мизерном количестве.

Издание National Interest назвало Су-35 первым в списке самого опасного вооружения РФ в гипотетическом конфликте с Соединенными Штатами. Его также считают "экстремально опасным" для любого самолета НАТО.

Среди главных преимуществ Су-35 - возможность использовать ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которой по российским данным составляет 300 км. Другими носителями этого оружия выступают МиГ-31БМ и Су-30СМ2.

Среди недостатков Су-35 - отсутствие технологии стелс, а также радиолокационная станция далеко не самого нового типа.

Отметим также, что по данным издания Oryx, во время российско-украинской войны Москва потеряла по меньшей мере 7 таких самолетов. По крайней мере один из них россияне по ошибке сбили сами.

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