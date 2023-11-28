В Минобороны Ирана подтвердили, что Москва и Тегеран заключили крупную сделку по авиации.

Москва "уговорила" Иран на покупку трех видов самолетов ударного типа - на истребитель Су-35, ударный вертолет Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Факт сделки подтвердил заместитель военного министра Ирана генерал Махди Фарахи. Упомянутыми видами авиации ВВС Ирана собираются вооружить свой авиафлот, отмечает Tasnim.

"Эти три современных военных самолета обязательно будут в распоряжении Ирана, и в настоящее время этот процесс уже идет", - указал чиновник.

Россия и Иран, вероятно, подписали соответствующее соглашение до сентября 2023 года, так как в соответствующий месяц ВВС Ирана уже получили первые учебные самолеты Як-130, упоминает издание.

На данный момент ассортимент ударных самолетов, находящийся в распоряжении ВВС Ирана, весьма скуден. Он насчитывает всего пару десятков единиц авиации включительно с устаревшей американской техникой, приобретенной еще до Исламской революции 1979 года.

Также ВВС Ирана могут похвастаться парой истребителей МиГ-29 российского производства, которые Тегеран закупил еще в 90-х годах.

СМИ подчеркивает, что за последние годы Тегеран не смог приобрести ни одного современного истребителя. В 2018 году Иран попытался скопировать американские F-5 (модель самолета, которую США начали делать в 1960-х годах), предложив свой аналог, так называемый истребитель Kowsar.

Россия получила новую партию истребителей Су-35 - что известно

В октябре 2023 года стало известно, что РФ получила партию новых истребителей Су-35. Передачей техники на фронт в Украину хвасталась российская корпорация "ОАК".

Это четвертая по счету партия, которую получили оккупационные силы армии РФ, подчеркивала корпорация. Отметим, что месяцем ранее украинский беспилотник Shark заснял момент, когда "умелые" военные РФ сбили свой же Су-35 в небе Украины.

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