Ряд стран мира не признают Лукашенко в роли президента Беларуси.

Александр Лукашенко раздал свои "президентские" премии деятелям культуры и искусств в Минске. Во время очередного выхода на сцену политик попал в странную ситуацию.

Видео инцидента появилось в Telegram журналиста Дениса Казанского.

Премию "За духовное возрождение" дают в Беларуси не впервые. Ни одна церемония не обходится без участия Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Республики после зачитывания ведущими имен лауреатов традиционно поднимался на сцену и вручал гражданам грамоты и цветы.

В этом году Лукашенко выступил с речью перед молодежью и духовенством, рассказав о "настоящем" патриотизме и распаде Советского Союза, а также вспомнил беженцев, к которым Беларусь "хорошо отнеслась".

Во время очередного выхода на сцену Лукашенко попал в неловкую ситуацию: политик пытался вручить цветы мужчине без обеих конечностей – тот, в свою очередь, попытался поймать подарок. Ситуацию решил мужчина, стоявший рядом с гостем.

Ряд стран мира, в том числе и Украина, не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси. Политик сфальсифицировал выборы главы государства в августе 2020 года и силовым методом подавил массовые протесты.

Политические преследования оппонентов Лукашенко внутри страны и за ее пределами продолжаются и по сей день. В связи с этим ЕС и США ввели жесткие экономические санкции против Беларуси, в том числе и против лиц, причастных к задержаниям и убийствам демонстрантов.

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