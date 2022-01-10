В стране хотели развязать "братоубийственную войну", считает самопровозглашенный лидер Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что у протестующих в Казахстане очевидная и "подрывная" цель.

Участники протестов хотели добиться того, чтобы был осуществлен государственный переворот, началась братоубийственная война и хаос, говорится в телеграмме псевдобелорусского лидера, направленной президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Читайте такжеЛукашенко призвал протестующих в Казахстане встать на колени перед военными (видео)Лукашенко также полагает, что участники акций протеста добивались того, чтобы политический курс Казахстана изменился.

"Очевидна подрывная цель "экстремистов" – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота…", – говорится в телеграмме.

Протесты в Казахстане – что нужно знать

В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за того, что "подскочили" цены на сжиженный газ. Позже протестующие начали требовать отставки Касыма-Жомарта Токаева с поста президента, ухода правительства и введения демократических изменений. Правоохранители применили силу к протестующим.

5 января правительство страны ушло в отставку. Позже начались серьезные столкновения между протестующими и силовиками, на территории всей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, там протестующие захватили ряд админзданий и аэропорт.

В ночь на 6 января начались грабежи, и потом президент объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" у государств-участников Организации Договора коллективной безопасности (Беларусь, РФ, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).

Войска ОДКБ прибыли в Казахстан, населенные пункты зачищали от протестующих.

7 января Токаев сказал, что отдал приказ без предупреждения открывать огонь на поражение по участникам акций протеста. Президент назвал протестующих "вооруженными и подготовленными бандитами".

По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: