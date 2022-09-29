В свидетельстве сказано, что Елизавета Александра Мэри Виндзор, Ее Величество Королева, умерла в 15:10 8 сентября в возрасте 96 лет.

Официальное свидетельство о смерти Елизаветы II свидетельствует, что 96-летняя королева умерла "от старости".

Как сообщает The Telegraph в свидетельстве, опубликованном Национальным архивом Шотландии, сказано, что причиной смерти королевы стала "старость".

В свидетельстве сказано, что Елизавета Александра Мэри Виндзор, Ее Величество Королева, умерла в 15:10 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал. О смерти королевы сообщила генеральному регистратору ее дочь принцесса Анна.

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Время смерти в историческом документе означает, что только король Чарльз и его сестра Анна были рядом с матерью, когда она умерла в Абердиншире три недели назад.

"Старость" была единственной в перечне причин смерти королевы. Та же причина была указана и в свидетельстве о смерти ее супруга принца Филиппа.

Напомним, королеву Елизавету II похоронили 19 сентября в семейном склепе Виндзорского замка.

Смерть королевы Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Новым королем стал ее сын - Чарльз.

Через день он выступил с первым телевизионным обращением к нации. Чарльз III почтил память своей умершей матери. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября. После этого Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II.

25 сентября появилось первое фото места захоронения Елизаветы II.

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