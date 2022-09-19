На нем Елизавета II широко улыбается и смотрит прямо в объектив фотографа.

В Букингемском дворце показали новый и последний официальный портрет королевы Елизаветы II. Фото было сделано в 2022 году, в честь юбилея правления королевы.

Снимок опубликовали в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

На фото королева широко улыбается и смотрит прямо в объектив фотографа. Для портрета Елизавета II позировала в платье нежно-голубого цвета и украшениях с жемчугом.

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"В преддверии похорон Ее Величества Королевы была выпущена новая фотография. В этом году она была приурочена к платиновому юбилею Ее Величества, поскольку та стала первым британским монархом, достигшим этого рубежа. Завтра миллионы людей соберутся вместе, чтобы почтить память ее замечательной жизни", - сообщили в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елизавета II скончалась: подробности смерти королевы Британии

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Сегодня, 19 сентября, начались похороны Елизаветы II. В Великобритании сегодня прощаются с королевой.