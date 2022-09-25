Снимок могильной плиты в часовне Святого Георгия показали в социальных сетях королевской семьи.

Появилось первое фото места захоронения Елизаветы ІІ, которая умерла 8 сентября. Королева будет покоиться рядом со своими родителями, мужем и сестрой, в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре.

Фото с могильной плитой появилось в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи.

"В Мемориальной часовне короля Георга VI была установлена могильная плита после погребения Ее Величества королевы Елизаветы. Мемориальная часовня короля Георга VI находится в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре", - указано в сообщении.

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На фото видно, что на камень уже нанесли имя королевы с датами ее рождения и смерти. Известно, что Елизавета II будет покоиться рядом со своими родителями (королем Георгом VI и королевой-матерью Елизаветой) и мужем (принцем Филиппом). Также там погребен прах ее сестры Маргарет.

Елизавета II умерла: как закончилась жизнь королевы Британии

8 сентября 2022 года мир сострясла печальная новость: в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Новым королем стал ее сын - Чарльз.

Спустя день он выступил с первым телевизионным обращением к нации. Чарльз III почтил память своей умершей матери. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября. После этого Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II.

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