В интересах российского президента наконец избавиться от роли "жесткого парня" и начать искать способ мирно сосуществовать с соседями и США.

Российские войска скапливаются у границы Украины. Его самый громкий критик голодает в знак протеста. Его правительство оказалось под новыми санкциями Вашингтона, а соседняя Беларусь тоже готовит большой сюрприз. На таком фоне президент России Владимир Путин обратился вчера к россиянам.

Как оказалось, почти вся его речь касалась внутренних дел. Поэтому причины тревожного стягивания армии к границе Украины остается загадкой, - пишет New York Times в редакционной статье, добавляя, что, вполне возможно, это было сделано умышленно.

"В какую бы игру не играл Путин, а такое смертельное стягивание не могло бы происходить без его приказа, она точно глупая", - пишет издание, напоминая, что более 13 тысяч жизней были потеряны за семь лет российско-украинского конфликта включительно с 298 пассажирами сбитого малайзийского авиалайнера.

Читайте такжеУгрозы Путина: в Кремле объяснили, что такое "красные линии" РоссииПутин затронул, хоть и коротко, международные отношения. Но по большей части это были уже хорошо знакомые сетования на то, что якобы Россию травят "без всякой причины", а также битье себя в грудь, угрожая "асимметричным, быстрым и жестким" ответом, если кто-то осмелится "пересечь красные линии" против Москвы. Эта фраза удивила многих на Западе, тем более, что Путин никогда не говорил вообще о существовании "красных линий".

Но не было никаких упоминаний о нынешней ситуации вокруг Украины или об Алексее Навальном, оппозиционере, который лежит в тюремном госпитале в тяжелом состоянии. Ничего не было сказано и о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко имел в виду, когда говорил о приближении "очень серьезного решения". Эти его слова вызвали разговоры о возможном формальном объединении Беларуси с Россией.

У Путина есть весомые внутриполитические причины заниматься экономическими и социальными проблемами, среди которых и борьба с коронавирусом в России, учитывая обвал его рейтинга и приближение парламентских выборов, которые пройдут через 5 месяцев. Украина - не главная проблема для среднестатистических россиян, которые верили, что российская армия не участвует войне, пока российские солдаты не начали возвращаться в гробах. Опросы свидетельствуют, что россияне отдают предпочтение экономическому развитию, а не мечтам о "Великой России". И в свои 68 лет Путин больше не кажется таким же привлекательным, особенно для молодежи, как во времена, когда он в 46-летнем возрасте стал президентом.

Это одна из причин, почему аналитики не верят, что Путин действительно готовится к боевым действиям против Украины. Во всяком случае, маловероятно, что Путин попытается взять под прямой контроль захваченные территории на востоке Украины, ввиду потенциально высокого уровня реакции со стороны Запада.

Читайте такжеLidove Noviny: Россия стремится завоевать своих "экс-вассалов" от Украины до ЧехииВ таком случае, стягивание войск может быть связано с рядом других сценариев. Один из них - Путин пытается надавить на президента Украины Владимира Зеленского, который два года назад победил на выборах, обещая очистить страну от коррумпированных политиков и договориться о мире с Россией, но не достиг значительного прогресса на обоих фронтах. На этой неделе Зеленский объявил, что готов встретиться с Путиным в любое время.

Также возможно, что российский президент пытается опередить любое американское или европейское усиление поддержки Украины, особенно любые рассуждения о предоставлении ей членства в НАТО. Или же Путин пытается показать, что во времена, когда американо-российские отношения достигли исторически самого низкого уровня, с ним все еще нужно считаться. Или же он делает все выше перечисленное.

Каким бы ни был мотив Путина, накопление войск в Крыму - это опасный замысел, особенно для большой ядерной державы. Шансы, что игра мышцами приведет к случайной конфронтации, может и мелкие. Но ответственная страна не должна мириться даже с этим.

В этом месяце президент Джо Байден послал Путину четкий сигнал. Новые санкции против России и высылка 10 российских дипломатов были ответом, который Байден пообещал дать на хакерские атаки, вмешательство в выборы и атаки против несогласных за рубежом. Администрация сделала необычный шаг, раскрыв подробные доказательства российской ответственности за хакерские атаки против американских частных и правительственных компьютерных систем через программное обеспечение SolarWinds. Вашингтон дал четко понять, что это неприемлемо.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" не может существовать, если Россия готовит наступление против УкраиныНо кроме кнута были и пряники в виде предложения встречи, на которой США и Россия могли бы перейти к более продуктивному партнерству в решении общих проблем включительно с навигацией в Арктике, пандемией COVID-19, контролем ядерного вооружения, подъемом Китая и тем, как разрешить конфликты в Сирии и Украине.

У Путина, возможно, и не было другого политического выбора, кроме как выпустить когти против американских чиновников в ответ.

"Но в его интересах сейчас изменить свою роль "жесткого парня" на роль "государственника". А это значит отменить стягивание войск, принять предложение Зеленского о мирных переговорах и встретиться с Байденом", - говорится в статье.

Значительная часть речи Путина была посвящена решению проблем борьбы с пандемией, изменением климата, а также проблем инфраструктуры, доходов и всех других проблем, которые больше всего волнуют россиян. Путину пора понять, что для руководства, которое он пытается показать, было бы лучше встретиться с президентом США и договориться о мирном сосуществовании, чем запугивать Украину или преследовать Навального.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань