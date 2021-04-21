От слов и действий Запада будет зависеть, как далеко осмелится зайти Кремль в войне против Украины.

На военных базах юга России и на аэродромах аннексированного Крыма снова собираются солдаты, танки, вертолеты и истребители. Пентагон говорит, что Москва стянула к границе соседней Украины больше войск, чем даже перед вооруженным вторжением в 2014-2015 годах.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник назвала ситуацию "чрезвычайно напряженной". Посол США в Москве возвращается в родную страну для проведения консультаций.

"От того, что западные страны скажут и сделают сейчас, будет зависеть, как далеко будет готов зайти президент России Владимир Путин", - пишет Financil Times в редакционной статье.

Критик Кремля Алексей Навальный тем временем лежит при смерти в тюремном госпитале после трех недель голодовки в знак протеста. Оппозиционера бросили за решетку по надуманным причинам сразу после его смелого возвращения в Россию из Берлина, где он лечился после отравления химическим оружием "Новичок". Полмиллиона россиян записались онлан на участие в протестах в поддержку Навального, которые должны пройти сегодня через несколько часов после официального обращения Путина.

"Российские военные маневры у Украины - это больше, чем тактика по отвлечению внимания от Навального и стагнации экономики. Кремль стремится не допустить интеграции с Западом так называемой "братской славянской страны" и стратегической буферной зоны", - говорится в статье.

Читайте такжеLidove Noviny: Россия стремится завоевать своих "экс-вассалов" от Украины до ЧехииВторые "Минские соглашения", подписанные президентом Петром Порошенко в 2015 году, когда его силы были прижаты к стене российской армией на Донбассе, казалось, давали рычаг влияния Москве. Они предлагали оккупированной части Донбасса место в украинской структуре власти, а также давали право вето на политический курс всей страны.

Через семь лет "Минские соглашения" остаются не выполненными ни одной из сторон. А Владимир Зеленский, который заменил Порошенко в кресле президента в 2019 году, оказался не таким послушным, как хотелось бы Москве.

"Путин, как считают некоторые давние наблюдатели за Россией, хочет закрытия дела. Только он и его окружение знают о его истинных намерениях. Но Россия доказала, что готова как греметь оружием, чтобы запугать соседей и заставить их пойти на уступки, так и использовать силу напрямую. Даже если это происходит в сердце Европейского континента", - говорится в статье.

Западные демократии ищут способы ответить на вызовы России на многих фронтах. И первым приоритетом для них должны стать четкость и последовательность сигналов и действий. На протяжении последних лет президент Франции Эммануэль Макрон пытался наладить "диалог для построения доверия" с Путиным. Но, несмотря на добрые намерения, он лишь замутил дипломатическую воду. Несмотря на все беспокойства Меркель, ее правительство до сих пор защищает газопровод "Северный поток-2", который будет поставлять российский газ напрямую в Германию в обход Украины.

Очень важно, чтобы США и их союзники объединились в попытках донести до России, что ее дальнейшая агрессия против суверенного соседа с 43-миллионным населением будет иметь серьезную цену.

"Они должны четко показать свою готовность поставлять летальную и нелетальную военную помощь Украине, если она будет атакована, включая противотанковые и другие оборонительные системы. Страны НАТО правы, когда не хотят, чтобы их втянули в конфликт с ядерной Россией. Но они тоже должны быть готовыми укрепить свои собственные силы на юго-востоке Европы для сдерживания", - пишет Financial Times.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" не может существовать, если Россия готовит наступление против УкраиныСША и ЕС должны быть готовы также ужесточить экономические санкции. Президент Джо Байден на прошлой неделе запретил американским финансовым институтам покупать новый российский суверенный долг. Так его администрация решила наказать Москву за кибератаки, демонстрируя готовность использовать финансовую систему США против оппонентов. Страны Европы должны удвоить меры, нацеленные сократить зависимость от российского топлива включительно с тем, чтобы наконец заблокировать "Северный поток-2".

Если Запад хочет показать, что он серьезно настроен не позволить лидеру России попирать международные нормы, ему нужно быть готовым понести некоторые потери.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань