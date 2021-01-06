Виктория Нуланд, будет выдвинута на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует назначить заместителями госсекретаря Венди Шерман и Викторию Нуланд.

Читайте такжеПреемник Нуланд рассказал, какая помощь для Украины будет лучшей Об этом сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Politico. В Государственном департаменте, по словам источников издания, приближенных к переходной команде, опытный дипломат Венди Шерман будет назначена на должность заместителя государственного секретаря.

Ранее Шерман работала государственным секретарем по политическим вопросам в администрации Обамы и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном.

Еще один дипломат-ветеран, Виктория Нуланд, будет выдвинута на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Ранее Нуланд также работала в администрации Обамы на должности помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. Она находится в черном списке РФ, который предусматривает запрет на въезд в эту страну. Черный список РФ стал ответом на персональные санкции США против России.

Нуланд и Шерман, которые после ухода администрации Обамы вошли в академические круги и аналитические центры, стали откровенными критиками внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его замирения с президентом России Владимиром Путиным.

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Автор: УНИАН