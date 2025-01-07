В Штатах апелляции приговоренных к смертной казни всегда рассматриваются более тщательно.

В США двое заключенных, которым президент Джо Байден заменил смертные приговоры на пожизненное заключение, отказались подписать соответствующие документы. Об этом информирует NBC News.

Отмечается, что осужденные, которые находились в тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана, через адвокатов подали экстренные ходатайства в федеральный суд южного округа штата, требуя запрета замены их смертных приговоров на пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения.

"Мужчины считают, что смягчение приговора поставит их в невыгодное юридическое положение, поскольку они стремятся оспорить свои дела на основе заявлений о невиновности", - уточняет СМИ.

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Издание подчеркивает, что апелляции приговоренных к смертной казни в США всегда рассматриваются более тщательно в отношении возможных судебных ошибок. По мнению подсудимых, смягчение приговора означает избавить его защиты от усиленной проверки:

"Это оставляет подсудимого в положении фундаментальной несправедливости, что уничтожит процедуру рассмотрения дела в апелляции".

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