В Вашингтоне обещают посмотреть, как будут себя вести новые власти страны.

США смягчили санкции против Сирии после смены власти в этой стране. Об этом соощает Министерство финансов США.

В частности Вашингтон временно отменил ограничения на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, на расчеты за энергоресурсы, а также на денежные переводы через Центральный банк Сирии (кроме тех, которые осуществляются в интересах России или Ирана).

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США выпустило генеральную лицензию Сирии (GL 24), расширяя разрешения на деятельность и транзакции в Сирии после 8 декабря 2024 года. Это разрешение выдано на шесть месяцев, поскольку правительство США продолжает следить за развитием ситуации на месте", — говорится в заявлении.

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Лицензия GL 24 действует в отношении сделок с правительственными учреждениями в Сирии после 8 декабря 2024 года. В частности разрешены сделки с нефтью, нефтепродуктами, природным газом и электроэнергией, а также с личными денежными переводами в страну.

"Конец жестокого и репрессивного правления Башара аль-Асада при поддержке России и Ирана дает уникальную возможность для Сирии и ее народа восстановиться. В этот переходный период Министерство финансов будет продолжать поддерживать гуманитарную помощь и ответственное управление в Сирии", - сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, в конце декабря глава МИД Украины Андрей Сибига осуществил визит в Сирию и встретился с новым фактическим руководителем страны Ахмедом аль-Шараа. Обсуждались планы сотрудничества, в частности вопрос поставок украинского продовольствия в Сирию.

По следам Сибиги в Сирию приехали и дипломаты Германии и Франции. Однако этот визит обернулся скандалом. Новый руководитель Сирии, известный своими жесткими религиозными взглядами, отказался пожать руку министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок. Ряд сирийских СМИ заблюрили ее на протокольных фотографиях с этой встречи.

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