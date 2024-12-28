Критики Байдена обвиняют его в том, что он не понял, что его послужного списка самого по себе недостаточно для победы на выборах.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сожалеет о своем решении сняться с выборов-2024. Американский лидер считает, что если бы продолжил участие в гонке, мог бы одержать победу над оппонентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Washington Post. Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия в гонке. Сам президент и вышеупомянутые помощники в последние дни говорили людям, что он мог бы победить Трампа, утверждают источники, которые говорили на условиях анонимности.

Помощники Байдена говорят, что действующий президент США старался не возлагать вину на демократку Камалу Харрис или ее кампанию за провал на выборах.

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Но многие демократы обвиняют в поражении Харрис настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, из-за чего у Харрис было чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию. Другие же утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее

"Байден баллотировался, обещая, что он будет переходным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать власть другому поколению. Я думаю, что его баллотирование снова нарушило эту концепцию – концептуальную основу теории, что он положит конец привлекательности Трампа, победит трампизм и откроет новую эру", – сказал сенатор Ричард Блюменталь (Коннектикут).

Критики Байдена обвиняют его в том, что он не понял, что его послужного списка самого по себе недостаточно для победы на выборах, что ему нужно рассказать историю, которая бы вызвала резонанс в Америке. Президент США был настолько убежден, что главным приоритетом избирателей является американская демократия, что часто делал ее центральным месседжем своей предвыборной кампании.

Выборы в США: последние дни президентства Байдена

Выборы в США 2024 года ознаменовались быстрой предвыборной кампанией демократов. Всего за несколько месяцев до голосования Джо Байден снял свою кандидатуру – новой кандидатурой от Демократической партии стала Камала Харрис. В итоге она значительно уступила своему конкуренту Дональду Трампу. Его инаугурация состоится уже 20 января 2025 года.

В последние недели своей работы действующая администрация будет пытаться, в частности, использовать все одобренные ранее средства на помощь Украине. В последнее время Пентагон объявляет большие пакеты помощи. Новый могут объявить уже 30 декабря. Ожидается, что его сумма составит около 1,25 миллиарда долларов.

Кроме того, в СМИ пишут, что Байден готовит российскому правителю Владимиру Путину "прощальный подарок" в виде крупных санкций против российского энергетического сектора.

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