В частности, из Бучи вывезено более 350 тел гражданских лиц, убитых оккупантами.

По состоянию на сегодня на освобожденных от российских оккупантов территориях Киевщины найдено более 900 тел убитых мирных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга.

"Хочу с огорчением сказать о том, что сегодня будет пересечена граница - 900 тел погибших, гражданских, которых мы нашли, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения для детального осмотра. Это будет более 900 погибших на сегодня от рук непосредственно российской армии", - сообщил он.

По его словам, из Бучи вывезено более 350 тел гражданских, убитых оккупантами.

"В Буче больше всего жертв. Это свидетельствует о том, что оккупанты, те подразделения, которые действовали в Буче, были жесточайшими. Мы уже вывезли из Бучи более 350 тел погибших. Вы понимаете, насколько было опасно в этом городе во время оккупации. Значительно меньше - из Вышгородского района, из Броварского. Но в целом - сегодня мы пересечем границу за 900 тел", - пояснил Небытов.

Он уточнил, что речь идет о телах, вывезенных со всех ранее оккупированных территорий Киевщины.

Ранее сообщалось, что россияне запрещают жителям Мариуполя хоронить погибших и эксгумируют тела погребенных.

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