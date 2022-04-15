По состоянию на сегодня на освобожденных от российских оккупантов территориях Киевщины найдено более 900 тел убитых мирных жителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга.
"Хочу с огорчением сказать о том, что сегодня будет пересечена граница - 900 тел погибших, гражданских, которых мы нашли, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения для детального осмотра. Это будет более 900 погибших на сегодня от рук непосредственно российской армии", - сообщил он.
По его словам, из Бучи вывезено более 350 тел гражданских, убитых оккупантами.
"В Буче больше всего жертв. Это свидетельствует о том, что оккупанты, те подразделения, которые действовали в Буче, были жесточайшими. Мы уже вывезли из Бучи более 350 тел погибших. Вы понимаете, насколько было опасно в этом городе во время оккупации. Значительно меньше - из Вышгородского района, из Броварского. Но в целом - сегодня мы пересечем границу за 900 тел", - пояснил Небытов.
Он уточнил, что речь идет о телах, вывезенных со всех ранее оккупированных территорий Киевщины.
Ранее сообщалось, что россияне запрещают жителям Мариуполя хоронить погибших и эксгумируют тела погребенных.