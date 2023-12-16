При этом немецкий министр не детализировал, почему назвал именно такой срок.

Европе нужно самостоятельно готовиться к новым военным угрозам. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag.

Писториус предположил, что через несколько лет США больше переключат внимание на Индо-Тихоокеанский регион, а Европа может столкнуться с новыми вызовами на фоне возможного сокращения американского военного присутствия.

"Мы должны больше участвовать в обеспечении безопасности на своем континенте, у нас есть примерно 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное, с точки зрения вооруженных сил", - отметил Писториус. При этом он не детализировал, почему назвал именно такие сроки.

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Как отметил немецкий министр обороны, Россия значительно увеличивает производство оружия для поддержки вторжения в Украину, а также угрожает странам Балтии, Грузии и Молдове. "Мы можем столкнуться с опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы", – намекнул Писториус.

Напомним, Писториус также заявил, что Европа осознает, что придется компенсировать американскую помощь Украине, если США не смогут согласовать новое финансирование.

Помощь Украине от США

В октябре президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование на сумму $106 млрд. Документ предусматривает выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $61 млрд предусмотрен именно для поддержки Киева. Однако почти за два месяца американские законодатели так и не приблизились к одобрению этого запроса. Недавно Сенат США провалил голосование за рассмотрение законопроекта.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США обратился к американским законодателям с просьбой одобрить выделение помощи, но в Вашингтоне ему не дали четких обещаний относительно дальнейшей поддержки.

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