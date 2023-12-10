У Альянса есть новая стратегия, заявила она.

Североатлантический Альянс не будет ждать восстановления военных сил Российской Федерации после ее поражения. НАТО обеспечит Латвию всем необходимым для защиты. Об этом заявила посол США в НАТО Джулиана Смит в интервью LSM.

"Важно, что НАТО не ждет. НАТО очень сосредоточено на ваших нуждах безопасности в реальном времени. Мы понимаем, что страны Балтии эту агрессивную войну ощущают иначе, чем остальные страну-участницы Альянса. И по этой причине с первого дня, с самого начала войны мы немедленно начали посылать силы в Восточную Европу", - сказала она.

Посол отметила, что у Альянса есть новые планы, новая стратегия и новая доктрина для обеспечения способности защитить каждый дюйм своей территории.

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"И мы сосредотачиваемся на гибридных угрозах - не только танках, которые пересекают границу, но и на кибербезопасности. Мы сосредотачиваемся на дезинформации, критической инфраструктуре. И поэтому Альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии России на территории НАТО", - добавила Смит.

Опасения Латвии из-за российской агрессии

Напомним, в начале года в Министерстве обороны Латвии заявили, что Российской Федерации может понадобиться около пяти лет на наращивание своего военного потенциала.

В августе страна обвинила Беларусь в провокации на общей границе. Они заявили, что нелегальным мигрантам помогли незаконно попасть на их территорию.

Латвия входит в список стран, которые активно оказывают помощь Украине, а также выступают за ее членство в Европейском Союзе и НАТО.

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