Североатлантический Альянс не будет ждать восстановления военных сил Российской Федерации после ее поражения. НАТО обеспечит Латвию всем необходимым для защиты. Об этом заявила посол США в НАТО Джулиана Смит в интервью LSM.
"Важно, что НАТО не ждет. НАТО очень сосредоточено на ваших нуждах безопасности в реальном времени. Мы понимаем, что страны Балтии эту агрессивную войну ощущают иначе, чем остальные страну-участницы Альянса. И по этой причине с первого дня, с самого начала войны мы немедленно начали посылать силы в Восточную Европу", - сказала она.
Посол отметила, что у Альянса есть новые планы, новая стратегия и новая доктрина для обеспечения способности защитить каждый дюйм своей территории.
"И мы сосредотачиваемся на гибридных угрозах - не только танках, которые пересекают границу, но и на кибербезопасности. Мы сосредотачиваемся на дезинформации, критической инфраструктуре. И поэтому Альянс готовится сдерживать и защищаться против любого вида агрессии России на территории НАТО", - добавила Смит.
Опасения Латвии из-за российской агрессии
Напомним, в начале года в Министерстве обороны Латвии заявили, что Российской Федерации может понадобиться около пяти лет на наращивание своего военного потенциала.
В августе страна обвинила Беларусь в провокации на общей границе. Они заявили, что нелегальным мигрантам помогли незаконно попасть на их территорию.
Латвия входит в список стран, которые активно оказывают помощь Украине, а также выступают за ее членство в Европейском Союзе и НАТО.