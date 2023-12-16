Сейчас страны-партнеры активно обсуждают эту проблему.

В Европе понимают, что именно им придется компенсировать Украине поставки американского оружия, заблокированые республиканцами в Конгрессе. Сейчас страны-партнеры активно обсуждают этот вопрос, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag.

По его словам, партнеры рассматривают "наихудший сценарий", когда ситуация на фронте в Украине становится все более сложной из-за нехватки боеприпасов, а республиканцы в США продолжают блокировать помощь.

"Конечно, мы говорим об этом. Мы осознаем, что рано или поздно нам, вероятно, придется компенсировать то или иное, что может больше не поступать из Вашингтона", – сказал Писториус.

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Он предупредил, что компенсировать американскую поддержку будет сложно, ведь по некоторым видам оружия европейской промышленности нужно больше времени на возобновление производства.

При этом Писториус подчеркнул, что наращивать производство европейцам придется в любом случае, ведь нужно усиливать европейские армии для защиты от России.

"Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, за которые мы должны догнать – и в Вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Сейчас Путин значительно увеличивает производство вооружений в России", – сказал он.

Также Писториус призвал воспринимать серьезно российскую угрозу для стран Балтии, Грузии и Молдовы.

"Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия это может быть опасно. Но к тому времени мы будем готовы к этому", – сказал он и констатировал, что европейцы должны усилить обеспечение безопасности на своем континенте, не полагаясь целиком на США.

Проблемы с американской помощью Украине

Как писал УНИАН, на этой неделе Владимир Зеленский съездил в Вашингтон, чтобы попытаться убедить американских законодателей как можно скорее принять новую программу военной поддержки Украины. К сожалению, желаемого результата поездка не принесла.

На днях секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. По его словам, у Пентагона осталось около 4,4 млрд долларов собственных средств. В фонде оказания помощи Украине по президентским полномочиям-около 1 млрд долларов.

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