Сторонники президента США заявили о надежде на компромисс после праздничных каникул, что позволит выделить помощь на следующий год.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США обратился к американским законодателям с просьбой одобрить выделение 61 миллиарда долларов помощи, но оставил Вашингтон без четких обязательств относительно дальнейшей поддержки со стороны союзников, пишет Bloomberg.

По словам журналистов, Зеленский столкнулся с более прохладным приемом на закрытых встречах с законодателями, чем во время визита в Вашингтон год назад.

"Президент Украины не должен возвращаться, чтобы умолять о помощи и поддержке", – заявил один из ближайших союзников Байдена сенатор Крис Кунс.

Видео дня

Издание отмечает, что сторонники президента США заявили о надежде на компромисс после праздничных каникул, что позволит выделить помощь на следующий год, но когда-то широкая политическая поддержка как в США, так и в Европе расшатывается.

"Администрация Байдена, похоже, просит миллиарды дополнительных долларов без должного надзора, без четкой стратегии победы и без единого ответа, который, по моему мнению, американский народ должен получить", – заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после личного обращения Зеленского.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, один из самых преданных союзников Украины из числа республиканцев, охарактеризовал шансы на одобрение помощи до конца года как "практически невозможные".

На вопрос о результатах поездки в США Зеленский ответил, что надеется на конкретные результаты.

"Я получил сигналы. Они были более чем позитивными. Но мы знаем, что надо разделять слова и конкретные результаты. Поэтому будем рассчитывать на конкретные результаты", – сказал президент Украины.

"Пентагон имеет дополнительные полномочия в размере 4,6 миллиарда долларов, которые он может использовать для отправки оружия из своих запасов, но только 1 миллиард долларов для его замены. По словам законодателей и аналитиков, этого недостаточно, чтобы долго поддерживать военные усилия. На сегодня США потратили 111 миллиардов долларов на поддержку Киева", – указывает СМИ.

Помощь Украине от США

20 октября Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов. Документ предусматривает выделение средств на помощь Украине, Израилю и Тайваню. 61 млрд долларов предусмотрено именно для поддержки Украины. Однако почти за два месяца американские законодатели так и не приблизились к одобрению этого запроса. Недавно Сенат США провалил голосование за рассмотрение законопроекта.

Конгресс США может отложить рассмотрение законопроекта относительно помощи Украине и безопасности границы США до следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: