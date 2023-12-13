Американский президент заявил, что они хотят победы Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время совместной конференции с Владимиром Зеленским заявил, что американский народ не может оставить Украину без помощи.

"Украина выйдет из этой войны сильной, гордой и прочно закрепленной в систему Запада, если мы ее не покинем. Американцы должны гордиться той ролью, которую они сыграли в поддержке успеха Украины. И мы продолжим предоставлять Украине необходимое оборудование и оружие столько, сколько сможем", - сказал он.

Он отметил, что Путин делает ставку на неспособность Штатов помочь Украине и этой войне. "И поэтому мы должны, должны доказать, что он ошибается. Конгресс США должен оказать поддержку. Мы должны понять, как на эту ситуацию смотрят по всему миру, как этим пользуется Россия", - подчеркнул американский президент.

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Зеленский напомнил, что Вооруженные Силы Украины освободили уже 50% территорий, оккупированных российскими захватчиками с начала полномасштабной войны, также удалось достичь успехов в Черном море. "Мы хотим завоевать преимущество в небе, это усилит нашу позицию в 2024 году. Кто контролирует небо, контролирует и продолжительность войны", - сказал он.

Украинский президент сказал, что демократы и республиканцы заверили его в полной поддержке: "Будем верить, что Украина не останется одна против террориста".

Также он ответил на вопрос журналиста об оккупированных территориях: "Отдать свои территории - это полное безумие. Это не по-христиански. Мы говорим о живых людях, которых убивают, насилуют. Отдать территорию - отдать детей. Готовы ли люди, которые говорят об этом, отдать своих детей террористам?".

Байдена спросили, чего хотят США: чтобы Украина защищалась или чтобы она выиграла войну. "Мы хотим, чтобы Украина одержала победу в войне. Как сказано в Уставе ООН, защитила свой суверенитет", - ответил он.

Также американский президент сказал, что у Штатов нет сомнений, что будущее Украины в НАТО.

Визит Зеленского в США

Как известно, президент прибыл в Соединенные Штаты 11 декабря. Он встретился с сенаторами США, президентом Всемирного банка и военным руководством страны.

Вчера он прибыл в Белый дом, где встречался с Байденом. Американский президент объявил о выделение Украине помощи на 200 миллионов долларов.

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