Врачи в отчаянии просят в социальных сетях всех неравнодушных прислать им баллоны с кислородом

Недостаток кислорода и все большее количество случаев заражения COVID-19 истощает больницы в Индии. Сегодня медики подсчитали, что каждый час в стране умирает более 117 человек. А общее количество заболевших перевалило за 17 миллионов.

Как пишет Newsweek, индийские врачи в отчаянии просят в социальных сетях кислородные баллоны для их пациентов, которые умирают. Между тем, Индия уже пятый день подряд устанавливает новый антирекорд заражения. Сегодня в стране обнаружили 350 тысяч новых больных COVID-19.

"Я чувствую себя беспомощным, потому что мои пациенты живут от часа до часа. Я буду умолять снова и надеяться, что кто-то пришлет кислород, который сохранит жизнь моим пациентам еще на день", - говорит доктор Гаутам Сингх.

Читайте такжеКоронавирусная катастрофа: в Индии провели массовую кремацию жертв пандемии (фоторепортаж)Сначала Индия была образцом среди развивающихся стран в борьбе с коронавирусом. Но теперь она проигрывает в битве с новой вспышкой. Все отделения интенсивной терапии забиты, а больницы используют по максимуму доступные системы искусственной вентиляции легких. В это время, крематории в стране перегружены и сжигают тела на открытом пространстве.

Шквал смертей от COVID-19 начался через несколько месяцев после того, как премьер-министр Нарендра Моди на Всемирном экономическом форуме объявил, что Индия одолела коронавирус. США и Германия работают над пакетами помощи, чтобы облегчить кризис. В частности, помощь будет включать средства для тестирования, системы ИВЛ, средства личной защиты и кислородные баллоны. США также сообщили, что собираются предложить сырье для производства вакцины Covishield. Это препарат, разработанный AstraZeneca и Оксфордским университетом, который на основе лицензии производит Институт сыворотки крови Индии.

Сингх говорит, что каждый день переживает ужас, когда система ИВЛ пищит, сообщая о том, что кислород заканчивается. Врач слышит, как тяжело больные пациенты в палате его клиники в Нью-Дели начинают задыхаться. Вечером в воскресенье, когда запасы кислорода в соседних больницах начали заканчиваться, 43-летний врач в отчаянии бросился в социальные сети, разместив эмоциональное видео-обращение в Twitter.

"Пожалуйста, пришлите нам кислород. Мои пациенты умирают", - сказал он дрожащим голосом, сложив ладони.

Читайте такжеВ Индии четвертый день подряд зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19Такой сигнал SOS от врача разоблачает масштабы паники в Индии, где случаи заражения коронавирусом ежедневно достигают новой вершины. В конце концов, Сингх получил 20 баллонов с кислородом сегодня. Но этого хватит, чтобы пережить лишь один день. А после этого системы ИВЛ снова начнут зловеще пищать. Эксперты предупреждают, что ситуация станет еще хуже. По мнению директора Duke Global Health Innovation Center в Duke University Кришны Удаякумара, Индия не сможет удовлетворить потребности медицинской системы в ближайшее время.

"Ситуация в Индии трагическая и, скорее всего, ухудшится в ближайшие недели или месяцы", - сказал он, добавив, что нужны организованные глобальные усилия, нацеленные помочь Индии в критическое время.

Борьба с коронавирусом в Индии

Индия сейчас на втором месте по числу тех, кто заразился коронавирусом в мире. В стране подтвердили 16,6 миллиона случаев COVID-19. Из них 189,5 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусный взрыв в Индии может быть связан с циркуляцией нового штамма.

Сейчас в Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно там провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индийцев без соблюдения карантинных правил.

Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

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Перевод: Лесь Дымань