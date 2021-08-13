Влюбленные не унывают из-за волны хейта в их адрес и уверяют, что любят друг друга.

Одна из самых необычных TikTok-пар объявила о помолвке. 24-летнего Корана Маккейна и 61-летнюю Шерил МакГрегор соединила любовь к танцам.

Об этом пишет издание The Sun.

Пара познакомилась, когда Корану было всего 15 лет, но вместе они с прошлого года.

"Я не ощущаю большой разницы в возрасте между нами. У Шерил очень молодая душа и сердце. Самым большим заблуждением является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в ее в завещании. Это не так", – рассказал парень.

Читайте такжеЛюбовь важнее титула: японская принцесса вышла замуж за простолюдина (фото, видео)Невеста тоже не унывает из-за волны негатива, которая на них обрушилась.

"Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят ерунду. Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я отношусь к нему хорошо, он относится хорошо ко мне. Кому какое дело?", – отметила Шерил.

Пара часто публикует зажигательные видео в социальной сети TikTok.

Как ранее сообщал УНИАН, 31-летняя британская актриса, звезда фильмов о "Гарри Поттере" Эмма Уотсон прокомментировала слухи, что якобы планирует в ближайшее время помолвку со своим парнем.

По этому поводу Эмма обратилась к поклонникам отдельным сообщением. Свою "помолвку" девушка опровергла, объяснив, что распространением, а затем отрицанием такой информации таблоиды только ищут просмотров и работают на "клики".

Автор: Анастасия Горбачева