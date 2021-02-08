Кайли Миноуг не обручена / фото instagram.com/kylieminogue
Певица Кайли Миноуг опровергла появившиеся в СМИ слухи о своей помолвке с Полом Соломонсом.
В Twitter Кайли появилось сообщение: "Мы все любим, но слухи выходят из-под контроля. Пол в моем сердце, но мы не помолвлены".
Миноуг и Соломонс: что известно об их отношениях
- Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ, и Кайли Миноуг встречаются с 2018 года.
- Их отношения начались после тяжелого расставания актрисы с предыдущим бойфрендом - Джошуа Сассом.
- До Кайли Пол встречался с Карой Делевинь и Беллой Хадид.
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