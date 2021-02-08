Кайли Миноуг не обручена / фото instagram.com/kylieminogue

Певица Кайли Миноуг опровергла появившиеся в СМИ слухи о своей помолвке с Полом Соломонсом. 

В Twitter Кайли появилось сообщение: "Мы все любим, но слухи выходят из-под контроля. Пол в моем сердце, но мы не помолвлены".

Миноуг и Соломонс: что известно об их отношениях

  • Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ, и Кайли Миноуг встречаются с 2018 года.
  • Их отношения начались после тяжелого расставания актрисы с предыдущим бойфрендом - Джошуа Сассом.
  • До Кайли Пол встречался с Карой Делевинь и Беллой Хадид.

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Автор: УНИАН