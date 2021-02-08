Ранее ряд СМИ сообщил, что артистка впервые выходит замуж.

Певица Кайли Миноуг опровергла появившиеся в СМИ слухи о своей помолвке с Полом Соломонсом.

В Twitter Кайли появилось сообщение: "Мы все любим, но слухи выходят из-под контроля. Пол в моем сердце, но мы не помолвлены".

Миноуг и Соломонс: что известно об их отношениях

Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ, и Кайли Миноуг встречаются с 2018 года.

Их отношения начались после тяжелого расставания актрисы с предыдущим бойфрендом - Джошуа Сассом.

До Кайли Пол встречался с Карой Делевинь и Беллой Хадид.

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Автор: УНИАН