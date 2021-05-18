О романе Эммы с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном впервые заговорили в 2019 году.

31-летняя британская актриса, звезда фильмов о "Гарри Поттере" Эмма Уотсон прокомментировала слухи, что якобы планирует в ближайшее время помолвку со своим парнем.

Об этом пишет US magazine.

Читайте такжеАриана Гранде вышла замуж (фото)По этому поводу Эмма обратилась к поклонникам отдельным сообщением. Свою "помолвку" девушка опровергла, объяснив, что распространением, а затем отрицанием такой информации таблоиды только ищут просмотров и работают на "клики".

"Как только появятся новости – обещаю, я поделюсь ими с вами", – написала звезда в Twitter.

"А пока, пожалуйста, считайте, что никаких новостей от меня нет. Это означает, что я спокойно провожу пандемию, как и большинство людей. Беспокоюсь о родных и стараюсь изо всех сил не распространять вирус, от которого до сих пор страдает так много людей", – отметила актриса.

Обращение 31-летняя Эмма закончила доброжелательным посланием к фанам: "Я посылаю вам столько любви! Надеюсь, что с вами все хорошо, и вы счастливы, насколько это возможно в эти странные времена. И еще раз спасибо всем, кто работает над тем, чтобы мы оставались в безопасности".

Что известно о парне Эммы

О романе Эммы с калифорнийским бизнесменом Лео Робинтоном, который в прошлом работал в компании по производству конопли, впервые заговорили в 2019 году. Тогда папарацци застали влюбленных за страстным поцелуем в одной из лондонских кофеен.

После появления в СМИ фотографий Лео удалился из социальных сетей, чтобы не привлекать внимание к своим отношениям со звездой.

Таблоиды писали, что Эмма очень серьезно отнеслась к отношениям и даже успела познакомить Лео со своими родителями.

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Автор: Яна Ставская