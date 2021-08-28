Всего из Кабула прибудет три самолета

Два самолета с эвакуированными людьми из Афганистана уже прибыли в международный аэропорт "Борисполь". Всего удалось вывезти около 360 человек, их них почти 80 украинцев.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в аэропорту "Борисполь".

Глава ОП указал, что Украина эвакуировала из Афганистана всех украинцев, которые этого хотели, но не исключено, что в стране еще могут оставаться украинцы. При этом он отметил, что в Украину из Кабула вылетело три самолета, их них два уже приземлились, а еще один ожидается.

Рейсы встретили глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и замминистра иностранных дел Евгений Енин.

Читайте такжеНуждаются в эвакуации: посол назвал количество граждан Украины и их родственников, которые остались в Афганистане"На бортах много граждан Украины, есть граждане США, в том числе журналисты", - говорится в сообщении.

Ермак указал, что среди граждан Украины нет погибших и пострадавших.

Захват талибами Афганистана, эвакуация беженцев

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики "Талибана" уже запретили им работать и обязали оставаться дома.

25 августа министерство иностранных дел Украины заявило, что после трех эвакуационных украинских рейсов на территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных в Афганистане завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

Автор: Анастасия Горбачева