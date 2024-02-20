Диктатор присвоил заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний звание генерал-полковник.

В России совсем недавно умер Алексей Навальный - российский оппозиционер, которого называют личным врагом диктатора Владимира Путина. И теперь в стране повышен в звании заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Бояринев, которого правозащитники называют куратором пыток оппозиционера.

Об этом сообщает Bild. Отмечается, что Путин наградил Бояринева после того, как Навальный умер в колонии "Полярный волк". Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ему присвоили звание генерал-полковника. Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов считает, что повышение в звании связано со смертью Навального.

"Надо понимать это как откровенную награду Путина за пытки. Бояринев лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки - личный приказ Бояринева по ФСИН", - заявил Жданов.

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По данным команды Навального, в апреле 2023 года Бояринев потребовал ограничить политику траты на еду. Кроме того, правозащитный проект Gulagu.net сообщает, что за несколько часов до того, как появились сообщения о смерти политика, колонию "Полярный волк", вероятно, посетили сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Правозащитники утверждают, что там отключили и демонтировали часть камер видеонаблюдения.

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16 февраля в исправительной колонии "Полярный волк", расположенной в российском поселке Харп, Алексей Навальный умер. В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что оппозиционеру якобы внезапно стало плохо после прогулки, и медики не смогли его спасти - у политика "оторвался тромб".

По мнению лечившего Навального реаниматолога, этот диагноз "неправомочен" - Александр Полупанов был в группе медиков, приехавших из Москвы в Омскую больницу после отравления Навального в 2020 году. Он утверждает, что отрыв тромба невозможно подтвердить без соответствующих исследований. Людмиле Навальной (матери политика) отказываются выдать тело, ссылаясь на необходимость проведения "химического анализа".

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