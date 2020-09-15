По данным СМИ, Навальный полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который в настоящее время находится в берлинской клинике "Шарите", планирует вернуться в Россию, после своего выздоровления.

Читайте такжеCостояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комыОб этом оппозиционер сказал немецкому прокурору, сообщает "Дождь" со ссылкой на The New York Times.

"Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сказал источник The New York Times в службе безопасности Германии.

По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится". В разговоре с немецким прокурором он выступил против сотрудничества с российскими властями, которые предложили Германии провести совместное расследование произошедшего.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. Ранее источник Reuters в Омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда первоначально госпитализировали политика, сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.

24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовался яд более сильный, чем известные ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.

Также 14 сентября стало известно, что французские и шведские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком". Таким образом наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок» подтверждено данными трех независимых лабораторий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН