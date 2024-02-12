Европейцы больше озабочены кибератаками, изменением климата и исламистами, чем угрозой российского вторжения.

Вопреки предупреждениям европейских лидеров о растущей угрозе прямой войны России с НАТО, рядовые европейцы за последний год стали меньше бояться РФ. Об этом говорится в докладе "Мюнхенский индекс безопасности", представленном на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет DW.

Опросы населения, проведенные осенью прошлого года, показывают, что для жителей многих стран Запада РФ больше не возглавляет список угроз. "Почти все индикаторы, связанные с войной России против Украины, упали, включая (угрозу) использования ядерного оружия агрессором и перебои в поставках энергоносителей", – сказано в докладе.

Особенно эти изменения заметны в Германии. За год в восприятии немцев Россия опустилась с первого места в списке главных угроз аж на седьмое место. Зато первые места заняли такие угрозы как "массовая миграция вследствие войн и изменения климата", "радикальный исламский терроризм" и "кибератаки". Похожие настроения царят во Франции, а в Италии Россия оказалась аж на 12 месте в списке главных угроз.

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В США Россия занимает четвертое место среди главных угроз: первую тройку составляют "кибератаки", "поляризация общества" и Китай (третья позиция).

В стороне от этой тенденции стоят Великобритания и Япония. Только в этих двух странах "глобального Запада" Россия до сих пор занимает первое место в списке главных угроз.

В Китае, Индии и Южной Африке население относится к России как к союзнику, а не как к угрозе. В Бразилии население "не определилось", отношение к России там двоякое.

Одновременно с этим опросы зафиксировали зарождение "усталости от Украины". В странах группы G7 среди населения "падает общественная поддержка по продлению помощи Украине, поставкам тяжелых вооружений или введению дальнейших санкций против России".

Отношение к России в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, накануне в Финляндии избрали нового президента. Александр Стубб поставил в центр своей предвыборной кампании жесткую политику в отношении России и максимальную поддержку Украины. С этими идеями он и одержал победу.

Также мы рассказывали, что в Эстонии начали активно готовиться к возможной войне с Россией. В лесах и на частных угодьях страны уже установлены "зубы дракона" и бетонные блоки.

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