Александр Стубб станет президентом Финляндии с 1 марта.

Новым президентом Финляндии станет бывший премьер-министр этой страны Александр Стубб. Как сообщает Yle, по предварительным данным он набрал 51,6% голосов, окончательные цифры назовут в среду.

Александр Стубб построил свою предвыборную кампанию на обещаниях максимально использовать новое членство его страны в НАТО и поддержать Украину в войне против России.

"В политическом плане не будет никаких отношений ни с президентом России, ни с российским политическим руководством, пока они не прекратят войну в Украине", - говорил Стубб в интервью Рейтер, рассказывая о своей политике на посту президента.

Видео дня

С победой на выборах его уже поздравил действующий президент страны Саули Ниинисте. Также свои поздравления новоизбранному президенту Финляндии высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Искренне поздравляю Александра Стубба с избранием на пост Президента Финляндии. Ценю его твердую поддержку Украины. Украина и Финляндия, в солидарности с другими партнерами, укрепляют безопасность всей Европы и каждого народа нашего континента", - написал он в Твиттере.

Кто такой Александр Стубб

Стубб - один из "тяжеловесов" финской политики, но в последние годы он преимущественно избегал активной политической деятельности. В портфолио Стубба достаточно широкий спектр влиятельных должностей.

Он был членом Европейского парламента в 2004-2008 годах, после чего поочередно занимал должности министра иностранных дел, министра торговли, министра финансов Финляндии в целом с 2008 по 2016 год. А с 2014 по 2015 год он еще и возглавлял правительство Финляндии.

С 2016 года Стубб отошел от активного участия во внутренней финской политике и работал в финансовом секторе, в частности стал вице-президентом Европейского инвестиционного банка.

В августе 2023 года Стубб объявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2024 года в Финляндии. Если окончательный подсчет голосов подтвердит его победу (в чем есть мало сомнений), в президентские полномочия он вступит 1 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: