По его словам, РФ не знает, где заканчиваются ее границы.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо лучше объяснить гражданам стран ЕС, что означает иметь Россию по соседству.

Как пишет EFE, дипломат назвал РФ "соседом, который не знает, где заканчиваются и где начинаются его границы".

По словам Борреля, российский президент Владимир Путин планирует идти до конца и не прочь пожертвовать своей армией и своим народом, потому что "он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг ни одного значительного территориального продвижения".

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"Как вы думаете, Путин, начиная войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он будет там, где есть ? Нет, он считал свою армию очень могущественной. И это не так. Я думал, что Украина очень слабая, она распадется. И этого не было. Он считал, что единство европейцев рухнет. Я думал, что трансатлантическое единство будет нарушено. Ничего из этого не произошло", - подчеркнул он.

Дипломат призывает и дальше оказывать помощь украинцам, "которые защищаются от могущественного соседа, который хочет силой навязать свое господство", и у которого "ностальгия по старой советской или царской империи".

Война в Украине - что говорят на Западе

Недавно Боррель заявлял, что помогать Украине - это не о щедрости, а о заботе для Европы.

Как подсчитали в Институте изучения войны, ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд долларов (138 млрд евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.

NYT считает, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину реанимировало Североатлантический альянс. Война придала новое значение странам вдоль восточной границы НАТО.

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