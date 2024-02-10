В лесах и на частных угодьях страны уже установлены "зубы дракона" и бетонные блоки.

В Эстонии в настоящее время откровенно заговорили о подготовке к войне, которая вероятно угрожает стране через несколько лет.

Об этом сообщила председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык в интервью Голоса Америки. "Эстония начала готовиться к возможной войне с Россией как только обрела свою независимость, - отметила она. - Потому что точно знает, что такое РФ и что такое российская оккупация".

Она отметила, что в стране еще живет поколение, которое помнит депортации, начало советской оккупации и первую Эстонскую Республику. Конык добавила, что эстонцев никогда не покидала тревога за то, что российские посягательства на их независимость могут повториться. Из-за этого в стране налажена система самообороны - Союз обороны Кайтселийт - это добровольческие военизированные формирования, которые теперь обмениваются опытом с украинцами. А в лесах и на частных угодьях страны уже установлены "зубы дракона" и бетонные блоки.

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Конык отметила, что эстонское общество разделено на тех, кто понимает угрозу со стороны РФ и на тех, кто находится под влиянием российской пропаганды. Она пояснила, что четверть населения страны - русскоязычное и именно оно находится в сфере влияния российских СМИ. По оценкам местных экспертов, лишь 10% русскоязычного населения критически оценивает информацию из РФ.

"Это два параллельных мира - эстонцы и так называемое русскоязычное население Эстонии, – сказала Конык. - Те, кто говорят по-русски, очень часто откровенно настроены на РФ, это видно... в отдельных проявлениях в публичном пространстве страны".

Конык отметила, что в 2015 году, после того как РФ напала на Украину, эстонцы сделали вывод, к чему может привести отсутствие работы с русскоязычным населением, его пребывание вне информационного пространства страны, и открыли для них телеканал – на их языке, однако с правдивой информацией.

В стране есть также бесплатные курсы базового уровня эстонского языка. А курс адаптации для вновь прибывших обязывает приобрести хотя бы элементарные знания по истории и культуре эстонцев.

Угроза войны между РФ и НАТО

Некоторое время назад начала обсуждаться тема вероятного нападения РФ на одну из стран-членов НАТО. Издание Bild даже опубликовало возможный сценарий нападения РФ на НАТО. Согласно ему, Москва начнет готовиться к атаке уже в этом году. Сами же боевые действия начнутся в следующем.

А 6 февраля издание The Telegraph опубликовало новый сценарий, по которому может произойти нападение РФ на страны НАТО. Ему будут предшествовать несколько фаз.

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