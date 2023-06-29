Также главаря наемников поставили перед фактом, что, в случае неподписания контрактов с российским минобороны, денег он тоже не получит.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнял требование о заключении контрактов между своими наемниками и минобороны РФ.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что еще до вооруженного мятежа Пригожину сообщили, что его ЧВК больше не будет участвовать в войне против Украины.

Также главаря наемников поставили перед фактом, что, в случае неподписания контрактов с российским минобороны ему не будут выделять деньги, добавил Картаполов.

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"А для Пригожина деньги - это фактор немаловажный, может, и решающий. Ну вот и сложилось - денег больше не выделят, это первое, непомерные и глупые амбиции - второе, излишне возбужденное состояние - это третье", - заявил Картаполов.

Вооруженный мятеж в России

23 июняглаварь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин затеял вооруженный переворот. Он со своими наемниками шел на Москву менять руководство минобороны РФ. Однако потом ему позвонил Александр Лукашенко и сказал заканчивать мятеж.

В свою очередь в Кремле пообещали Пригожину не наказывать его за это непослушание.

После неудавшегося мятежа главарь наемников отправился под крыло Лукашенко в Беларусь. 27 июня тот заявил, что Пригожин уже в Беларуси, а его наеники делятся опытом с беларусскими военными.

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