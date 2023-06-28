По его словам, то, что происходит в России сейчас, превращается в "абсолютный цирк".

Мятеж главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина показал, что сегодня власть в России "валяется на полу", а взять ее может любой желающий. Такое мнение высказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Мятеж Пригожина показал, что сегодня власть в России в значительной степени валяется на полу и любая хорошо организованная группа вооруженных людей может эту власть в свои руки взять. Эта ситуация показала это очень ярко. Это коллапс, потеря легитимности и управляемости процессов", – заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Ильенко отметил, что события, которые сейчас происходят в России – это просто смешно. Он убежден, что на этом история с мятежом не завершится.

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"Путин рассказывает о героях-летчиках и получается, что те, кто их сбил просто так уйдут, их никто не собирается преследовать. Это прекрасно, что их сбили – я хочу, чтобы их сбивали гораздо больше, чтобы были масштабные бои – вагнеровцы и регулярная армия РФ уничтожали себя как можно дольше. Путин называет этих летчиков героями и отпускает тех, кто их сбил. Вы можете представить себе нечто подобное в какой-то адекватной реальности – там, где существует государство, закон. Это все превращается в абсолютный цирк. Мне кажется, что скоро прям будет какая-то вторая акция. Я уверен, что на этом не то что не завершится, а будет скоро вторая серия, которая будет намного масштабнее и жестче", – резюмировал офицер.

Мятеж Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что по позициям "вагнеровцев", нанесли удар кадровые войска РФ. Он объявил, что идет в Москву, чтобы "остановить" Пригожина. За сутки "похода" его наемники преодолели путь от оккупированной Луганщины до Московской области, параллельно взяв под свой контроль Ростов.

Однако примерно в 200 километрах от Москвы главарь "вагнеровцев" решил развернуть колонну с военной техникой после того, как провел переговоры с Лукашенко. На этих переговорах, как пишут СМИ, было договорено, что Пригожин едет в Беларусь, а "вагнеровцам" дают гарантии безопасности.

27 июня Александр Лукашенко заявил, что Пригожин уже прибыл в Беларусь. Он также подчеркнул, что наемники ЧВК "Вагнер" должны поделиться с белорусскими военными своим опытом.

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