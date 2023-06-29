Подоляк говорит, что мятеж продемонстрировал потерю влиятельности Путина.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию российских СМИ об аресте заместителя командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина.

"Это красиво, но российские СМИ не являются инсайдерами. Давайте откровенно, многие генералы того или иного уровня знали о мятеже. Вы же понимаете, что это нельзя было сделать, если бы только знал Пригожин", - заявил Подоляк в эфире "Сніданку з 1+1" в эфире канала "1+1 Україна".

Как отметил Михаил Подоляк, мятеж продемонстрировал потерю влиятельности Путина. По его словам, уже идет существенная борьба между представителями разных кланов.

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"Они понимают, война закончится, власть будет слабой и уже начинается перераспределение этой власти, послепутинской власти. Есть много оскорбленных. Потому что действительно все идет по плану, но только этот план называется разрушение России. И будут искать виновных, например, среди генералов, а генералы эти не имеют влияния", - говорит он.

По мнению Подоляка, мятеж готовил не только Пригожин, но и российские офицеры: "Там, безусловно, участвовали соответствующие офицеры, которые до конца, мне кажется, все же все это не доказали, но обозначили, что это будет продолжаться".

Пригожин, его мятеж и арест Суровикина

28 июня издание NYT сообщило, что российский генерал Суровикин заранее знал о планах Пригожина восстать против военного руководства России. В Кремле эту информацию назвали "спекуляцией".

Позже российские военкоры начали писать, что Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня.

29 июня Институт изучения войны в своем отчете сообщил, что Кремль может использовать генерала армии Российской Федерации Сергея Суровикина как козла отпущения. Его могут использовать для оправдания возможной перестройки российского военного руководства.

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